Oyundan çıkarken tepki göstermişti... Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus ile Como karşılaştı. Maçın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle öne geçen Como'da Maxence Cauqeret, 61'de skoru belirledi. Como bu galibiyetle ligde 3 maç sonra kazanırken Juventus, üst üste üçüncü karşılaşmasından galibiyetsiz ayrıldı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Kenan, maçın 83. dakikasında yerini Vasiljie Adzic'e bırakırken kenara geldiği sırada teknik direktörü Luciano Spalletti'yle küçük bir tartışma yaşadı.

SPALLETTI'DEN KENAN YILDIZ YANITI

Como'yla oynadıkları maçın ardından soruları yanıtlayan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın gösterdiği tepkiyle ve genç oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili konuştu.

Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız. Bu, zor durumlarda orada olmak istemesiyle ilgili karakterini gösteriyor ve aynı zamanda gerçek bir şampiyonun tepkisiydi" ifadelerini kullandı.

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahaya çıktı. 20 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 kez ağları havalandırırken 8 asist kaydetti.