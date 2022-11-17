Ozan Kabak: Dünya Kupası'nda olmak isterdik ama olmadı
A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, 2-1 kazandıkları İskoçya maçının ardından konuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendiği maçın ardından, futbolculardan Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.
İskoçya karşısında milli takımın ilk golünü atan Ozan Kabak "Bizim için güzel bir gündü, Diyarbakır seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir atmosferdi." diye konuştu.
Milli Takım formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ozan, "Takım olarak çok güzel mücadele ettik, kazanmayı bildik. Sürekli pres yaptık ve istenilen bir milli takım sahada vardı. Maçı kazandığımız için gururluyuz" değerlendirmesinde bulundu.
Ozan, bir gazetecinin "Farklı takımlarda oynadın ve milli takımın yeni sistemini nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna ise "Açıkçası ben her sisteme ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Defansta iyi ve güçlü oynadık. Benim için sıkıntı yok, elimden geldiğince sağda, solda, sahanın her yerinde oynayabilirim. İyi oynadık, iyi mücadele ettik." şeklinde yanıt verdi.
"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTERDİK AMA OLMADI"
Bir başka gazetecinin "Bulunduğun mevkide forma rekabeti var, bunu nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu üzerine Ozan, "Sonuçta burası milli takım, rekabet bence başarıyı getirir. Herkes birbirini destekliyor, iyi olan zaten her zaman oynuyor. Dediğim gibi burası milli takım, olması gereken zaten bu." ifadelerini kullandı.
Milli takımın Dünya Kupası'nda yer almaması konusunda ise Ozan, "Evde oturup maçı izlemek futbolcular için gerçekten acı verici. Play-off'ta Portekiz'e elendik. Dünya Kupası'nda olmak isterdik ama olmadı. İnşallah beraber Almanya'ya gideriz. Dünya Kupası'nda favori takımım Almanya. Almanya'yı destekliyorum." diye konuştu.
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