Ozan Tufan, İsmail Kartal’ın isteğiyle Fenerbahçe’ye döndü

03 Şubat 2022 Perşembe, 07:00

Sezon başında Watford’a gönderilen Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye döndü. Milli futbolcu sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Ada’da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, yeniden Fenerbahçe forması giydi. Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusunun geri dönüşüyle ilgili Watford ile anlaşma sağladı. Watford, kiralama bedeli olarak Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon Avro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig’den düşmezse, F.Bahçe’ye 7 milyon Avro ödeyerek Ozan’ın bonservisini alacak. Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor. Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek.

GUSTOVA VE SOSA’NIN YAŞLARI YÜKSELİNCE

Ligde kötü günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan Watford’un bu durumu sonrası Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın isteğiyle Ozan Tufan hamlesinde bulundu. Orta sahada Sosa, Gustavo gibi yaş ortalaması yüksek isimlere sahip olan Sarı-Lacivertliler, bu bölgedeki dinamizmi de artırma amacında. Umarız katkı sağlar. Burada forma giydiği günlerde sürekliliği olmayan performansıyla dikkat çekmişti.