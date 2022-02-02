Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe Kulübü’nün İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford’a kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri döndü.
Fenerbahçe Kulübü, Watford'a kiraladığı eski oyuncusu Ozan Tufan'ı geri aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Ozan Tufan'ın, İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2022
2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz @Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. pic.twitter.com/0XRdg2JsLe
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