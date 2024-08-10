Özhan Pulat'tan penaltı isyanı: 'Gölge düşürmek istemiyorum ama...'
Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, ligde 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Penaltı pozisyonuyla ilgili yorum yapan Özhan Pulat, ''Maça gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonun incelenmesini yorumcu büyüklerimizden rica ediyorum'' dedi.
Özhan Pulat sözlerine devaam ederek, "Galatasaray ön alanda kaptığı toplarla skoru değiştiren bir takım. Biz geriden oyun kurarken uzuna göre oyun kurguladık. Galatasaray'ın çabuk geri çıkışlarına ikinci bölgede bekleyerek karşılık verdik'' ifadelerini kullandı.
''Barış Alper'in koşularına cevap verdik ve Mertens'in efektifliğini azalttık'' diyen Özhan Pulat, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
''Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum."
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