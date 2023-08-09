Panathinaikos - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:40

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu heyecanı yaşanıyor.

Marcelino Toral yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Ivan Jovanic'in ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

PANATHINAIKOS - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

PANATHINAIKOS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine bu turdan itibaren katılıyor.

Panathinaikos ise bir önceki turda Dnipro-1 takımını iki maçın toplamında 5-3'lük skor ile elemişti.