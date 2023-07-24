Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:11
Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ludogorets / Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.


galatasaray uefa şampiyonlar ligi kura çekimi

İlgili Haberler

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu
Wilfried Zaha Galatasaray'ı seçti: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Wilfried Zaha Galatasaray'ı seçti: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mikiah Herbert Harrigan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mikiah Herbert Harrigan'ı kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler