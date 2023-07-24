Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ludogorets / Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
TARİHLER BELLİ OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
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