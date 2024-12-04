Panathinaikos, OAKA'da Barcelona'yı devirdi!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde ağırladığı Barcelona'yı 90-89 mağlup etti.

Panathinaikos, OAKA'da Barcelona'yı devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:24

THY EuroLeague'in 13. haftasında Panathinaikos evinde Barcelona'yı 90-89 mağlup etti.

Bu sonuçla Panathinaikos 8. galibiyetini alırken Barcelona ise 6. yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 6/8 iki sayılık basket, 5/9 üç sayılık basketle oynadığı maçta 29 sayıyla EuroLeague kariyerin en skorer maçını oynadı.

Mathias Lessort 16 sayı – 8 ribaunt, Lorenzo Brown 18 sayı – 3 ribaunt, Dinos Mitoglou 9 sayı – 4 ribaunt, Jerian Grant 8 sayı – 2 asist, Juancho Hernangomez 4 sayıyla oynadı.


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #barcelona #euroleague

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