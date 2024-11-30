Spanoulisli Monaco, son şampiyon Panathinaikos'u devirdi!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:24

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:24

THY EuroLeague'in 12. haftasında Vassilis Spanoulis yönetiminde ilk EuroLeague maçına çıkan Monaco, deplasmanda Panathinaikos'u 91-88 mağlup etti.

Vassilis Spanoulis, EuroLeague sahnesinde başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazanmış oldu.

Bu sonuçla Monaco 8. galibiyetini alırken Panathinaikos ise 5. yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 23 sayı – 4 ribaunt, Mathias Lessort 22 sayı – 11 ribaunt, Kostas Sloukas 11 sayı – 4 asist, Juancho Hernangomez 10 sayı – 6 ribaunt, Jerian Grant 9 sayı – 3 asist ile mücadele etti. Cedi Osman 3 sayı – 1 ribaunt, Ömer Faruk Yurtseven ise 1 ribauntla maçı tamamladı.

Monaco'da Alpha Diallo 24 sayı – 7 ribaunt – 2 asist, Jordan Loyd 15 sayı – 5 asist – 4 ribaunt, Papagiannis 13 sayı – 1 ribaunt, Vitto Brown 9 sayı – 1 ribaunt, Elie Okobo 14 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Mike James 6 sayı – 10 asist – 2 ribaunt ile oynadı.