Spanoulisli Monaco, son şampiyon Panathinaikos'u devirdi!
THY EuroLeague'in 12. haftasında Vassilis Spanoulis yönetiminde ilk EuroLeague maçına çıkan Monaco, deplasmanda Panathinaikos'u 91-88 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 12. haftasında Vassilis Spanoulis yönetiminde ilk EuroLeague maçına çıkan Monaco, deplasmanda Panathinaikos'u 91-88 mağlup etti.
Vassilis Spanoulis, EuroLeague sahnesinde başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazanmış oldu.
Bu sonuçla Monaco 8. galibiyetini alırken Panathinaikos ise 5. yenilgisini yaşadı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 23 sayı – 4 ribaunt, Mathias Lessort 22 sayı – 11 ribaunt, Kostas Sloukas 11 sayı – 4 asist, Juancho Hernangomez 10 sayı – 6 ribaunt, Jerian Grant 9 sayı – 3 asist ile mücadele etti. Cedi Osman 3 sayı – 1 ribaunt, Ömer Faruk Yurtseven ise 1 ribauntla maçı tamamladı.
Monaco'da Alpha Diallo 24 sayı – 7 ribaunt – 2 asist, Jordan Loyd 15 sayı – 5 asist – 4 ribaunt, Papagiannis 13 sayı – 1 ribaunt, Vitto Brown 9 sayı – 1 ribaunt, Elie Okobo 14 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Mike James 6 sayı – 10 asist – 2 ribaunt ile oynadı.
Spor Haberleri
- Tevfik Yamantürk kimdir?
- Kaan Şakul'dan flaş açıklama!
- Cagliari ikinci yarı açıldı!
- Anadolu Efes son çeyrekte dağıldı!
- Cyle Larin attı, Mallorca kazandı!
- Brighton, sonuncu Southampton'a takıldı!
- Spanoulisli Monaco, son şampiyon Panathinaikos'u devirdi
- Kızılyıldız, Bayern Münih'i farka boğdu!
- Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Sarunas Jasikevicius: Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki