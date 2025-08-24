Panathinaikos, Renato Sanches'i resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 15:56:00
Panathinaikos, Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor tarafından veto edilen Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu.

Panathinaikos, Paris Saint-Germain forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR NEDEN VETO ETTİ?

Bordo-mavili yönetim, Portekizli orta sahanın güncel sağlık raporunu talep ederek detaylı bir değerlendirme yapmıştı. Yapılan incelemede oyuncunun sakatlık geçmişi ve mevcut durumunun ciddi risk taşıdığı tespit edilmesi nedeniyle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar almıştı.

