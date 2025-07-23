Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rangers evinde Panathinaikos'u rahat geçti!

Rangers evinde Panathinaikos'u rahat geçti!

23.07.2025 09:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rangers evinde Panathinaikos'u rahat geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başladı; ilk ayağın dikkat çeken maçında Rangers, Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. 13 karşılaşmayla başlayan turda rövanşlar 29-30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #glasgow rangers #Panathinaikos

İlgili Haberler

Ünlü gazeteci duyurdu: Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu atağı!
Ünlü gazeteci duyurdu: Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu atağı! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçtiği iddia edildi.
Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni oldu.
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu: 4 futbolcu listede yer almadı!
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu: 4 futbolcu listede yer almadı! UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesini bildirdi.