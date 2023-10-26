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Panathinaikos - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Yunan ekip Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:55
Panathinaikos - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Ivan Jovanovic'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Atina Olimipiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Rennes, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Villarreal'e 1-0 mağlup olmuştu.

Panathinaikos ise Maccabi Haifa deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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