Panathinaikos - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Yunan ekip Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Ivan Jovanovic'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Atina Olimipiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Rennes, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Villarreal'e 1-0 mağlup olmuştu.
Panathinaikos ise Maccabi Haifa deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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