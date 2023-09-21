Panathinaikos - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında kendi sahasında Villarreal'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Ivan Jovanovic yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Juan Martin'in ekibi Villarreal ile karşılaşacak.
PANATHINAIKOS - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
PANATHINAIKOS - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Panaitolikos'u 5-0 mağlup etmişti.
Villarreal ise İspanya La Liga'da kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 2-1 mağlup etmişti.
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