PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PAOK, Yunanistan Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Yunanistan Kupası yarı final heyecanı sürüyor.
Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
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PAOK - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Toumbas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
PAOK - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
PAOK, Yunanistan Kupası'nda son maçta sahasında Panserraikos'u 5-0 mağlup etmişti.
Panathinaikos ise deplasmanda Atromitos'u 2-0 mağlup etmişti.
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