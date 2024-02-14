PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK, Yunanistan Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:58
PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Kupası yarı final heyecanı sürüyor.

Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

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PAOK - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Toumbas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

PAOK - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

PAOK, Yunanistan Kupası'nda son maçta sahasında Panserraikos'u 5-0 mağlup etmişti.

Panathinaikos ise deplasmanda Atromitos'u 2-0 mağlup etmişti.


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