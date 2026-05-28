Paolo Maldini'den Hakan Safi sorusuna yanıt: 'Kazanırsa neler olacağını göreceğiz'

28.05.2026 11:59:00
Cumhuriyet Spor
Paolo Maldini, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'yle önceki gün İstanbul'da görüşmüştü. Maldini, Hakan Safi'yle yaptığı görüşmenin ardından yeni açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi, önceki gün Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti. İtalyan futbol adamından Fenerbahçe ve Hakan Safi'yle ilgili yeni bir açıklama geldi.

MALDINI'DEN YANIT

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi'yle ve Fenerbahçe'yle ilgili soruya yanıt verdi. Maldini açıklamasında, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri, kazanırsa neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

MALDINI'NIN DAHA ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Maldini, Hakan Safi'yle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer vermişti:

"İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim."

MILAN'DA GÖREV ALDI

Futbolu bıraktıktan sonra Paolo Maldini, Milan'da gelişi direktörü ve teknik heyet sorumlu olarak görev aldı. Maldini, 2023'te kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde... Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz YIldırım'ın seçimi kazanması halinde Mallorca forması giyen 32 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç'i takıma getireceği iddia edildi.
İlk toplantı yapıldı... Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-jae geldi. Oyuncunun menajeriyle yapılan toplantıda Güney Koreli stoperin, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro ve artı bonuslar istediği iddia edildi.
Fenerbahçe Beko seride avantajı aldı! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride öne geçti.