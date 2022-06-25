Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi. Organizasyona 23 ilden 23'ü kadın 113 sporcu katıldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 23 ilden 23'ü kadın 113 sporcu katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirtti.
Tüm sporculara katılımlarından dolayı teşekkür eden Ergezen, "Bugün burada her alanda şampiyon olan isimler var. Aramıza yeni katılan sporcularımızın böylesine tecrübeli isimlerle rekabet etmesi kendileri için de çok faydalı oldu. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kategorilerinde birinci olan sporcular ise şöyle:
Erkekler:
Klas 1-2
Naci Yener
Klas 3
Ramazan Sincar
Klas 4
Abdullah Öztürk
Klas 5
Ali Öztürk
Klas 6
Kubilay Mengüç
Klas 7
Adem Çetin
Klas 8
Mustafa Özdemir
Klas 9
Kerim Özay
Klas 10
Aydın Demirkol
Kadınlar:
Klas 3
Nergis Altıntaş
Klas 4-5
İrem Oluk
Klas 6-7
Kübra Korkut
Klas 8-9
Neslihan Kavas
Klas 10
Merve Cansu Demir
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