Taha Akgül yarı finalde mağlup oldu: Bronz madalya maçına çıkacak!
Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo yarı finalinde İran’dan Amir Hossein Zare’ye mağlup oldu. Akgül, yarın akşam bronz madalya maçına çıkacak.
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı.
Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti.
Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak.
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