Taha Akgül yarı finalde mağlup oldu: Bronz madalya maçına çıkacak!

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo yarı finalinde İran’dan Amir Hossein Zare’ye mağlup oldu. Akgül, yarın akşam bronz madalya maçına çıkacak.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 20:11
Taha Akgül yarı finalde mağlup oldu: Bronz madalya maçına çıkacak!
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Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı.

Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti.

Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak.

 

 


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