Paris 2024'te futbol finalinin adı belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde İspanya ile Fransa finale ismini yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:00
Paris 2024'te futbol finalinin adı belli oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.

İSPANYA İLE FRANSA KOZLARINI PAYLAŞACAK

Marsilya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Lyon Stadı'nda yapılan müsabakada Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.

İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak. Mısır ile Fas arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı'nda oynanacak.


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