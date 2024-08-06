Paris 2024'te futbol finalinin adı belli oldu!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.

İSPANYA İLE FRANSA KOZLARINI PAYLAŞACAK

Marsilya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Lyon Stadı'nda yapılan müsabakada Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.

İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak. Mısır ile Fas arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı'nda oynanacak.