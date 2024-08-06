Paris 2024'te futbol finalinin adı belli oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde İspanya ile Fransa finale ismini yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.
İSPANYA İLE FRANSA KOZLARINI PAYLAŞACAK
Marsilya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Lyon Stadı'nda yapılan müsabakada Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.
İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak. Mısır ile Fas arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı'nda oynanacak.
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