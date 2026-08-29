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Paris Saint-Germain, 1 puanı son anda kurtardı

Paris Saint-Germain, 1 puanı son anda kurtardı

29.08.2026 00:12:00
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Cumhuriyet Spor
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Paris Saint-Germain, 1 puanı son anda kurtardı

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü maçta Lille ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 bitti.

Karşılaşmada ev sahibi Lille, 21. dakikada Hakon Haraldsson ve 84. dakikada Dilane Bakwa ile 2-0'ı buldu.

PSG, 84'ten sonra geri dönmeyi başardı. Konuk ekip Paris Saint-Germain, 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos'un golleriyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.

Paris Saint-Germain, bu sonucun ardından ligde 2 hafta sonunda 2 puana ulaştı. Lille, 2 haftada 4 puana ulaştı.

Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Lille, Toulouse deplasmanında puan mücadelesi verecek.

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