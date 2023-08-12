Paris Saint Germain, Dembele transferini açıkladı
Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklandı.
"CAN ATIYORUM"
PSG ile yaptığı yeni anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dembele, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutluyum ve yeni takımımda oynamak için can atıyorum. Burada başarılı olarak tüm taraftarları gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fransız takımında 23 numaralı formayı giyecek olan yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
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