Paris Saint Germain, Dembele transferini açıkladı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:46

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklandı.

"CAN ATIYORUM"

PSG ile yaptığı yeni anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dembele, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutluyum ve yeni takımımda oynamak için can atıyorum. Burada başarılı olarak tüm taraftarları gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransız takımında 23 numaralı formayı giyecek olan yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.