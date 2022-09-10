Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi transferi büyük ses getirmişti. Oyuncunun mali ayrıntılarını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fransız ekibinin isteği üzerine flaş bir hamle yaptı.
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Arjantinli Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'ın bu hamlesi dünyada yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray, Icardi transferinin mali ayrıntılarını hem KAP bildirimi ile hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euro'luk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euro ise şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verilmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, PSG'nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenildi. Paris ekibinden 6 milyon 750 bin Euro alan ve bunun sadece 750 bin Euro'sunu sarı-kırmızılıların üstleneceği mali ayrıntıların PSG'yi zorda bıraktığı öğrenildi.
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