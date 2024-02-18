Paris Saint-Germain, Nantes engelini 2 golle geçti
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Nantes'ı 2-0 mağlup etti.
Nantes ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Stade de la Beaujoire'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
MBAPPE SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Lucas Hernandez ve 78. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.
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PUAN FARKI 14'E YÜKSELDİ
Bu sonuçla Paris Saint-Germain maç fazlasıyla puanını 53'e yükseltti. Fransa Ligue 1'de en yakın rakibi Nice ile arasındaki puan farkını 14'e yükseltti.
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