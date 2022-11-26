Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe açıklaması

26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:13

Paris Saint Germain'in teknik direktörülüğünü yapan Fransız çalıştırıcı Christophe Galtier, takımdaki yıldız oyuncuların geleceğine ve takım yapısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BURASI BİR GÖSTERİ MERKEZİ"

İspanyol basınına konuşan Galtier, "Paris Saint-Germain, bir gösteri merkezi konumunda. Takımın başına geçtiğimde ilk düşüncem 'Biz çok fazla gol atmalıyız' oldu. Bunun için oyuncular için olabildiğince rahat hissedecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde biraz fazla gol yediğimiz doğru. Eğer ileri safhalara geçmek istiyorsak savunmamızı güçlendirmeliyiz" dedi.

"FUTBOL BİR BİLİM DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'nden elenen büyük kulüplerin sorulması üzerine Galtier, "Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona'nın elenmesi beni çok şaşırttı. Bu takımlar her zaman üst turlarda yer almaya alışkın ancak bu durum bize futbolun bilim gibi hesaplanabilir olmadığını gösterir. Bayern Münih ve Napoli'nin grup aşamalarındaki performanslarına ise hayran kaldım, gerçekten çok iyilerdi" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

PSG'nin teklifini ilk duyduğunda çok şaşırdığını söyleyen Fransız teknik direktör, "Luis Campos bana böyle bir ihtimal olduğunu söylediğinde kendi kendime 'Of! Bu inanılmaz' dedim. Luis ile sadece 5-6 dakika konuştuk. Daha sonra eşimle konuştum ve bana 'Bu teklifi kabul edecek kadar güçlü hissediyor musun?' dedi. O kadar güçlü olup olmadığımı bilmiyordum ancak bu tarz bir teklifi hayatınız boyunca bir kez alırsınız" dedi.

"MESSI'NİN KALMASI ONA BAĞLI"

Lionel Messi'nin performansını ve takımdaki geleceğini değerlendiren Galtier, "Messi'nin Dünya Kupası'ndan sonra performansının düşüp düşmeyeceğini kimse bilemez ama bunu neden düşüneyim ki? Bu düşüncenin altında Messi'nin yalnızca Dünya Kupası için hazırlandığı yatıyorsa buna katılmıyorum. Leo'nun takımda kalıp kalmayacağı birçok parametreye bağlı. En önemlisi de kendi isteği. Burada mutlu mu veya PSG'de devam etmek istiyor mu? sormamız gereken sorular bunlar. Messi ile bu konu hakkında hiç konuşmadım. Bu Luis Campos ve oyuncu arasında görüşülen bir konu" dedi.

"MBAPPE PARAYI SEÇMEDİ"

Kylian Mbappe hakkındaki ayrılık haberlerini de değerlendiren Galtier, "Kylian'ın durumu da Messi ile aynı. Eğer bir oyuncu kulübünde mutlu ise ayrılmak için bir sebebi olmaz. Mutlu olmak için de işinizden keyif almalısınız. Şu anda herkes işinden keyif alıyor ve kimsenin ayrılmak için bir sebebi yok. Kylian'ın burada kalma sebebi hiçbir zaman para olmadı. O, gerçekten PSG'yi çok seviyor ve burada mutlu olduğuna eminim" diyerek sözlerini noktaladı.