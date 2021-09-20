Paris Saint-Germain'de oyundan alınan Messi, kriz yarattı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:43

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'la karşılaştı. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin yaşadığı şaşkınlık gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Paris Saint-Germain'de Messi krizi patlak verdi.

Teknik direktör Pochettino'ya tepki gösteren Arjantinli yıldız, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu Arjantinli yıldız, Lyon maçında oyundan alınınca büyük bir şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Teknik direktör Pochettino tarafından oyundan alınan Messi, 76. dakikada yerini Hakimi'ye bıraktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli yıldız, kenara geldikten sonra hocasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına giden Arjantinli yıldızın o anları sosyal medyada oldukça ses getirdi.



