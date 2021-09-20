Paris Saint-Germain'de oyundan alınan Messi, kriz yarattı
Paris Saint-Germain'de oyundan alınan Messi, şaşkınlığını gizlemedi ve kriz patlak verdi.
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'la karşılaştı. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin yaşadığı şaşkınlık gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Paris Saint-Germain'de Messi krizi patlak verdi.
Teknik direktör Pochettino'ya tepki gösteren Arjantinli yıldız, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu Arjantinli yıldız, Lyon maçında oyundan alınınca büyük bir şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Teknik direktör Pochettino tarafından oyundan alınan Messi, 76. dakikada yerini Hakimi'ye bıraktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli yıldız, kenara geldikten sonra hocasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına giden Arjantinli yıldızın o anları sosyal medyada oldukça ses getirdi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- AKP, MHP'yi ikna edemedi