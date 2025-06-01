Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!

Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!

1.06.2025 09:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkentinde olaylar çıktı. 81 kişi gözaltına alındı.

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutluyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yetkililer, maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına, Paris'teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılmasına karar vermişti.

İlgili Konular: #psg #gözaltı #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!
Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol! Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ağlarını havalandıran Desire Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç oyuncular listesine girdi.
Tarihe geçen skorla Inter'i mağlup etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG!
Tarihe geçen skorla Inter'i mağlup etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fransız devi böylece, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Şampiyonlar Ligi finalinin en iyi oyuncusu Desire Doue!
Şampiyonlar Ligi finalinin en iyi oyuncusu Desire Doue! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği performansla Paris Saint Germain'in kupayı kazanmasında kilit isim olan Desire Doue, final karşılaşmasının en iyi oyuncusu oldu.