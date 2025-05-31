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Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!

Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!

31.05.2025 23:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ağlarını havalandıran Desire Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç oyuncular listesine girdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'te Inter ile karşı karşıya gelen Paris Saint-Germain, 20 dakikada 2 farklı üstünlüğü buldu.

Fransız ekibi, 12. dakikada Hakimi ile 1-0 öne geçti. PSG, 20. dakikada Desire Doue ile durumu 2-0 yaptı.

Doue, bu golüyle birlikte tarihe geçti. 19 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu oldu.

Öte yandan bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Desire Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu. (19 yaş 362 gün)

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