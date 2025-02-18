Parma'nın yeni hocası belli oldu: Bir ilki yaşayacak!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma, Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu'nun getirildiğini açıkladı.

Parma'nın yeni hocası belli oldu: Bir ilki yaşayacak!
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:22

Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.

Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.


Etiketler: #Cristian Chivu #parma #serie a

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