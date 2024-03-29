Partizan, Olympiakos karşısında play-in umutlarını zora soktu

Olympiakos, THY EuroLeague 32. haftasında deplasmanda Partizan'ı 74-69 yendi.

Akın Çelik
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:26
Partizan, Olympiakos karşısında play-in umutlarını zora soktu
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THY EuroLeague 32. hafta maçında Partizan ile Olympiakos karşı karşıya geldi. 

Stark Arena'da oynanan maçı Olympiakos, son periyotta 13 sayıdan geriden gelip 74-69 kazandı. 

Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss, attığı 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Partizan'da Kevin Punter'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 13 galibiyette kalarak play-in yolunda büyük yara aldı. 


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