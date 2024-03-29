Partizan, Olympiakos karşısında play-in umutlarını zora soktu
Olympiakos, THY EuroLeague 32. haftasında deplasmanda Partizan'ı 74-69 yendi.
THY EuroLeague 32. hafta maçında Partizan ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan maçı Olympiakos, son periyotta 13 sayıdan geriden gelip 74-69 kazandı.
Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss, attığı 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Partizan'da Kevin Punter'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 13 galibiyette kalarak play-in yolunda büyük yara aldı.
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