Patrick van Aanholt, PSV'ye transfer oluyor

Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'u PSV'ye gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:40
Patrick van Aanholt, PSV'ye transfer oluyor
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Dün Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor.

Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak Avrupa'da Hollanda'dan PSV, Galatasaray ile kontağa geçti.

Patrick van Aanholt

PATRICK, PSV'YE GİTTİ!

PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı göstermişti. 

 


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