Patrick van Aanholt'tan Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik paylaşım
Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından Galatasaray futbolcusu Patrick van Aanholt, Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.
Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik daha önce "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." ifadelerini kullanan de Patrick van Aanholt bu sefer de, "Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
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