Yayınlanma: 22.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 22.06.2024 - 17:16

Transfer döneminin açılmasına az bir zaman kala Türk takımları birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor. Yıldız oyuncu Paul Onuachu da takımların transfer listesinde kendine yer buldu. Peki, Paul Onuachu kimdir? Paul Onuachu kaç yaşında, nereli? Paul Onuachu hangi takıma transfer oldu?

PAUL ONUACHU KİMDİR?

Ebere Paul Onuachu, 28 Mayıs 1994 yılında dünyaya geldi. Onuachu, Danimarka kulübü FC Midtjylland'ın Afrika'daki akademik takımı olarak hizmet veren FC Ebedei'de yetişti. 2012 yılında FC Midtjylland'ın genç takımı ile sözleşme imzaladı. O yıl altyapı maçlarında attığı goller ile dikkat çekti. Böylelikle bir kupa maçında ilk kez FC Midtjylland A takımının formasını giydi. Daha sonra 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve ardından Vejle BK takımına kiralandı.

Oyuncu FC Midtjylland'da iki şampiyonluk yaşadıktan sonra Belçika ekiplerinin dikkatini çekti ve Ağustos 2019'da Belçika Pro League ekibi KRC Genk'e transfer oldu. 2021'de Belçika Ligi'nde gol kralı oldu ve Belçika Kupası'nı kazandı. Ocak 2023'te 18 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Premier League ekibi Southampton'a transfer oldu. Sezon sonunda Southampton küme düştü ve Onuachu, Süper Lig ekibi Trabzonspor'a kiralandı.

Uluslararası düzeyde Onuachu, ilk kez millî takım formasını giydiği 2019 yılından bu yana 19 kez millî oldu ve 3 gol attı. Nijerya'yı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti ve üçüncülük madalyasını kazandı.

2023-2024 futbol sezonunda Trabzonspor'un 4-1 mağlup ettiği Gaziantep FK'ye karşı 3 gol atarak 2020 yılından sonra Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.