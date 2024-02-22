Paul Onuachu, Mislav Orsic... Abdullah Avcı'dan transfer yanıtı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Avcı, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması hakkında, "Şu an mevcut kadrodan maksimum katkıyı almaya bakıyoruz. Bunlar daha sonra karşılıklı oturulur, konuşulur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:05
Paul Onuachu, Mislav Orsic... Abdullah Avcı'dan transfer yanıtı!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın atlattığı kötü süreci değerlendiren Avcı, "Bütün takımların yaşadığı süreçler bunlar. Bir haftada 3 maç, ilk 11'de 7-8 eksik olan bir süreçti. Adana Demirspor takımı da benzer bir süreçten geçiyor şu an. Mevcutta sıralama kaybetmedik. Yarıştığımız takımlar da puan kaybetti biz de kaybettik. Hedefimizden şaşmadık, kupa hedefimiz duruyor. Ulaşılabilir hedefimiz üçüncülük ve Türkiye Kupası. Bu hedeflerimiz halen önümüzde duruyor. Bir yandan bugünü, bir yandan gelecek sezonu planlıyoruz" dedi.

Paul Onuachu

PAUL ONUACHU'NUN BONSERVİSİ

Gelecek sezona hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Pazartesi başkanla beraberdik İstanbul'da. Yoğun bir şekilde önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz ve hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Trabzonspor'un hedefleri ile ilgili zaten açıklama yaparız. Şu an itibarıyla sağlıklı devam ediyor. İnşallah böyle devam eder" sözlerini sarf etti.

Paul Onuachu'nun bonservisi hakkında konuşan Avcı, "Şu an mevcut kadrodan maksimum katkıyı almaya bakıyoruz. Bunlar daha sonra karşılıklı oturulur, konuşulur" ifadelerini kullandı.

Mislav Orsic

MİSLAV ORSİC DÖNÜYOR

Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan Mislav Orsic için açıklamalarda bulunan Avcı, "Her şey yolunda giderse Mislav Orsic'in sahalara dönüşü için 15 Mart'ı hedefliyoruz. Sezon başında en çok yatırım yapılan oyunculardan biriydi. Umarım rekabet güçlenir" sözlerini sarf etti.

Son olarak Thomas Meunier transferini değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Thomas Meunier için söyleyeceklerim belli. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Bizim hedeflerimize katkı sağlayacak bir oyuncu. Onun da hedefleri var, EURO 2024'te Belçika Milli Takımı'na katılmak gibi" dedi.


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