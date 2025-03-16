Roma serisini 13 maça çıkardı!

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Roma serisini 13 maça çıkardı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:13

İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Roma, Cagliari'yi konuk etti.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Roma 1-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 62.dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

ZEKİ ÇELİK OYNAMADI

Milli futbolcu Zeki Çelik, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Cagliari'ye karşı alınan galibiyetin ardından Roma, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 49'a yükseltti. Cagliari, 26 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Roma, Lecce deplasmanına gidecek. Cagliari, Monza'yı konuk edecek.


Etiketler: #zeki çelik #Cagliari #roma

İlgili Haberler

Roma 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao güle oynaya çeyrek finalde!

Roma 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao güle oynaya çeyrek finalde!
Roma Olimpiyat Stadı'nda kazanan çıkmadı!

Roma Olimpiyat Stadı'nda kazanan çıkmadı!
Roma'ya Zeki Çelik'ten kötü haber!

Roma'ya Zeki Çelik'ten kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler