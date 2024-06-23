Zuriko Davitashvili: 'Ronaldo'dan asla korkmuyorum'

Gürcü milli futbolcu Zuriko Davitashvili, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında karşılaşacakları Portekiz mücadelesi öncesi görüşlerini aktardı. Davitashvili, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında, "Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Ondan asla korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 19:54
Zuriko Davitashvili: 'Ronaldo'dan asla korkmuyorum'
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Gürcistan Milli Takım oyuncularından Zuriko Davitashvili, grubun üçüncü maçında karşılaşacakları Portekiz mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Davitashvili, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için çarpıcı yorumda bulundu.

Zuriko Davitashvili

"RONALDO'DAN ASLA KORKMUYORUM"

Ronaldo için konuşan Davitashvili, "Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Ondan asla korkmuyorum. Mücadelemizi vereceğiz'' dedi.

Sözlerine devam eden Gürcü isim, ''Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum, bu tür takımlara karşı iyi performans gösterebileceğimizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek.


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