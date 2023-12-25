Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:06
Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, deplasmanda Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ankaragücü, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Pendikspor ise Çaykur Rizespor deplasmanından 5-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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