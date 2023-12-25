Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, deplasmanda Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Ankaragücü, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Pendikspor ise Çaykur Rizespor deplasmanından 5-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi