Pendikspor - Başakşehir maçında inanılmaz son: Halil Umut Meler tartışmaya neden oldu!
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Pendikspor - Başakşehir maçının son saniyesinde uzun yıllar unutulmayacak bir pozisyon yaşandı.
Başakşehir, Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son saniyesinde yaşanan bir pozisyon ise uzun yıllar unutulmayacak cinstendi.
HALİL UMUT MELER TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, elindeki topu degaj yapmadan önce yerde sektirdi. Bu sırada Muhammed'in arkasında bulunan Pendiksporlu futbolcu Badou Ndiaye ayağını uzattı ve topu kaptı. Sırtı kaleye dönük bir şekilde dönerek vuruşunu yapan Ndiaye topu filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler, bu esnada maçın son düdüğünü çaldığını belirterek golü geçersiz saydı.
Pendiksporlu oyuncular, hakem Meler'e itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Kırmızı beyazlı futbolculara pozisyonu anlatan Meler soyunma odasına doğru yöneldi ve karşılaşma 3-2 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.
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