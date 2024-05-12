Pendikspor geriden gelip kazandı
Pendikspor, geriye düştüğü maçta sahasında Rizespor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Rizespor, 44. dakikada Jonjo Shelvey ile öne geçti. Pendikspor'un ilk golü 65. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Pendikspor, 74'te Umut Nayir'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Pendikspor'da ilk golü atan Thiam, 45'te penaltıdan yararlanamadı.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Pendikspor, bu sonuçla puanını 36'e yükseltti. Rizespor, 49 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılma hesaplarını kapattı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
- AKP eliyle torpil
- 'Kumpas'tan Menzil çıktı!
- Yaş engeli: Görevleri sonlandırıldı!
- Mevduat faizlerinde yeni dönem!
- ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
- Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- Emekli 'zammı' seçim sonuçlarını etkiler miydi?
- Trollere 'ekonomik kriz' yanıtı