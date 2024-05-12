Pendikspor geriden gelip kazandı

Pendikspor, geriye düştüğü maçta sahasında Rizespor'u 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 21:32
Pendikspor geriden gelip kazandı
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Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Rizespor, 44. dakikada Jonjo Shelvey ile öne geçti. Pendikspor'un ilk golü 65. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Pendikspor, 74'te Umut Nayir'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Pendikspor'da ilk golü atan Thiam, 45'te penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Pendikspor, bu sonuçla puanını 36'e yükseltti. Rizespor, 49 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılma hesaplarını kapattı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


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