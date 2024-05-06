Pendikspor'dan altın değerinde 3 puan!

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:28
Pendikspor'dan altın değerinde 3 puan!
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Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Pendikspor oldu.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 45+7. dakikada Halil Akbunar attı. Antalyaspor'un tek golü 13. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi.

Antalyaspor'da Sander Van de Streek, 74. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, bu galibiyetle birlikte 4 maç sonra kazandı ve puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor, 45 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.


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