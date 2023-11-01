Pendikspor maçında sakatlanmışlardı: Fenerbahçe'den Fred ve Becao açıklaması!
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Rodrigo Becao ile Fred'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Rodrigo Becao ile Fred'in son durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir."
Rodrigo Becao
Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
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