Sakat oyuncular sıkıntı yarattı: Fenerbahçe'de transfer kararı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:17

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:17

Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'den transfer kararı çıktı.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde en az 1 stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

SAYI 2'YE ÇIKABİLİR

Duruma göre bu rakamın 2'ye çıkabileceği de haberde yer aldı.

Bu hafta Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in stoperde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Mert Müldür gibi isimlerin UEFA listesinde yer almaması, bu maç özelinde stoper sorununu had safhaya çıkarmış durumda.