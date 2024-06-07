Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:23

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:23

Süper Lig'den düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Kırmızı beyazlı takımın sosyal medya hesabından Üzülmez'in ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.