Performansı dikkat çekmişti: Dominik Livakovic'in sırrı ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in performansının kaleci antrenörü Sandro Zufic ile arttığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'deki ilk dört maçta başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in bu yükselişinin ardında kaleci antrenörü Sandro Zufic'in olduğu öğrenildi.
Sandro Zufic
LİVAKOVİC'İN SIRRI ZUFİC
Sarı-lacivertli file bekçisi ilk geldiği dönemde uyum sorunu yaşamasının ardından zaman zaman hatalı goller yemişti. Yönetim de Zufic ile anlaşma sağlamıştı. Milliyet'in haberine göre, tecrübeli antrenörün gelişi ile Livakovic'in performansı kademe kademe yükseldi ve yeni sezonda daha da iyi oldu.
Hırvat kaleci, 4 maçın üçünde gol yemezken, yüzde 82 kurtarış yüzdesi yakaladı.
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