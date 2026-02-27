PFDK'den Dursun Özbek'e ceza!

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü de Dursun Özbek ile aynı nedenden 2 milyon 700 bin Euro para cezası aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."