PFDK kararları açıklandı: Dev derbinin cezaları belli oldu!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 18:34

Güncelleme: 05.04.2025 - 18:44

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic, Foti, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALABİLECEKLER

Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig'de görev alabilecek. Zufic ve Foti cezalarını önümüzdeki 4 maçta çekecek.

GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Teknik Sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. Maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."