Rachid Ghezzal, üç maddeden PFDK'de!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 00:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 00:01

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından; talimatlara aykırı hareketi, hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Karadeniz ekibinde Fenerbahçe maçında oynanan maçta bir diğer kırmızı kart gören isim olan Ibrahim Olawoyin ise talimatlara aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RACHID GHEZZAL 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."