TFF Tahkim Kurulu'ndan Krzysztof Piatek kararı!

Süper Lig ekibi Başakşehir'in 29 yaşındaki Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in cezasında indirime gidildi.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Krzysztof Piatek kararı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:03

 Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.


Etiketler: #Krzysztof Piatek #Başakşehir #ceza

İlgili Haberler

Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi: Başakşehir'i farklı geçti!

Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi: Başakşehir'i farklı geçti!
Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı: 'Eldeki malzeme bu'

Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı: 'Eldeki malzeme bu'
Eski hakemler Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: Gol iptali doğru mu?

Eski hakemler Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: Gol iptali doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler