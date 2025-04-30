TFF Tahkim Kurulu'ndan Krzysztof Piatek kararı!
Süper Lig ekibi Başakşehir'in 29 yaşındaki Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in cezasında indirime gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.
Etiketler: #Krzysztof Piatek #Başakşehir #ceza
Spor Haberleri
- Derbi öncesi Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret!
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
- Karşıyaka'da vergi telaşı!
- Beşiktaş'ta 16 isim ile yollar ayrıldı!
- Beşiktaş'tan dev proje! Resmen duyuruldu...
- 12 Dev Adam'ın EuroBasket fikstürü belli oldu!
- Milli takımın eski hocasına hapis cezası!
- NBA Başkanı'ndan All-Star formatında değişiklik sinyali!
- Fomget'ten Fenerbahçe'ye yanıt!
- Zaniolo'nun Galatasaray planı ortaya çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Datça'da korkutan deprem
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!