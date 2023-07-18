Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:28
Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi belli oluyor
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kadro dışı kalan ve yeni kulüp arayan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Marsilya ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fransız basınındaki haberlere göre Chelsea'de kadro dışında kalan Aubameyang'ın Fransa Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kuran Marsilya ile anlaştığı ifade edildi. Chelsea'nin Gabonlu yıldız için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağı kaydedildi.

ADI SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILMIŞTI

Aubameyang'ın ismi bir süre Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Geçen yıl Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euroya imza atan 34 yaşındaki Aubameyang İngiliz ekibinde geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol kaydetmişti.


Pierre-Emerick Aubameyang marsilya transfer chelsea

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