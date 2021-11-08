Pınar Karşıyaka, Alex Tyus transferini açıkladı
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir dönem Anadolu Efes ve Galatasaray forması da giyen pivot Alex Tyus ile anlaştı.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alex Tyus'un transferini açıkladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD asıllı İsrailli oyuncu Alex Tyus'un sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.
Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilen Tyus, Türkiye'de daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray'da da forma giydi.
Alex Tyus Pınar Karşıyaka’mızda! ?????? pic.twitter.com/OO34nzImVS— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) November 8, 2021
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