Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz

17 Mart 2022 Perşembe, 16:01

ING Basketbol Süper Ligi'nde çarşamba günü Beşiktaş Icrypex'e 77-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, istedikleri basketbolu oynamadıklarının farkında olduklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Beşiktaş müsabakasında kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Çarşamba günü oynanan müsabakanın oyun olarak kaliteli olmamasına rağmen çekişmeli geçtiğini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Mental olarak kırgınlıklar yaşadığımız ve güven kaybı ile oynadığımız bir gerçek. Özellikle ana oyuncularımızın kritik yerlerdeki yanlış seçimleri ve top kayıpları maça ortak olduğumuz anlarda geriye düşmemize sebep oldu. Bu mental kırgınlıkla oyunun içinde oyun planımızdan vazgeçip hatalar yaptığımız oluyor. İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz. En kısa zamanda yanlışlarımızı düzeltip en iyi duruma gelmek istiyoruz."

Ligde bir maçı eksik olan, 22 karşılaşmada 14 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 20 Mart Pazar günü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşılaşacak.