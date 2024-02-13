Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:11
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray Ekmas, deplasmanda Ufuk Sarıca'nın ekibi Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY EKMAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY EKMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları kazanan ekipler 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

13 Şubat Salı:

18.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Şubat Çarşamba:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)


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